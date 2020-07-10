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«Пока Асмус ржет, Гарик страдает»: блогер отреагировала на то, как комик отметил развод 

Анастасия Иванова 56 минут назад
«Пока Асмус ржет, Гарик страдает»
Фото: @garikkharlamov
Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала то, как шоумен Гарик Харламов отметил развод с актрисой Кристиной Асмус.
Не так давно Харламов позвонил в караоке-бар и попросил закрыть залы под частное мероприятие, при этом пошутив о том, что заодно отметит развод. Артист гулял с вечера и до самого утра. Бар он покинул в одиночестве.
Вот, как это прокомментировала Лена Миро:
«Наверное, в сердце хранит верность, пишут старые, прыщавые тетки из глянца. Я бы добавила: боль не утихает, никто не может заменить в этом большом (жирном) сердце Кристину. Пока Асмус ржет, Гарик страдает».
Блогер также отметила, как по ее мнению нужно разводиться:
«Все расставания нужно производить грамотно. Поплакать, откушать устриц, выпить шампанское».
Ранее «Рамблер» писал о том, чтоХарламов назвал истинную причину развода с Асмус.
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Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Лена Миро
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