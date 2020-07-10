Не так давно Харламов позвонил в караоке-бар и попросил закрыть залы под частное мероприятие, при этом пошутив о том, что заодно отметит развод. Артист гулял с вечера и до самого утра. Бар он покинул в одиночестве.

Вот, как это прокомментировала Лена Миро:

«Наверное, в сердце хранит верность, пишут старые, прыщавые тетки из глянца. Я бы добавила: боль не утихает, никто не может заменить в этом большом (жирном) сердце Кристину. Пока Асмус ржет, Гарик страдает».

Блогер также отметила, как по ее мнению нужно разводиться: