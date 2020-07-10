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Оксана Самойлова рассказала о прогрессе в лечении сына 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Самойлова рассказала о прогрессе в лечении сына
Фото: Вечерняя Москва
Об этом она сообщила на личной странице в Instagram.
Звезда отметила, что Давид растет очень быстро, вскоре она намерена вводить первый прикорм.
— Кстати у нас прошел один глазик, второй тоже гораздо лучше. Капли и массаж каждое кормление. Думаю, мы справимся, — написала Самойлова.
Поклонники поддержали девушку и отметили, что она очень заботливая мама.
«Оксана, вы бесконечно прекрасная женщина в своем материнстве», «Обязательно справитесь, Вы сильная», «Такой уже взрослый сыночек, здоровья деткам и вам», — комментировали они.
Ранее Самойлова на своей странице в соцсети рассказала о проблеме со здоровьем, которая обнаружилась у ее сына Давида. Модель сообщила, что у мальчика выявлена плохая проходимость слезных каналов.
Напомним, младший сын Джигана и Самойловой родился 18 февраля 2020 года в роддоме Майами, он является четвертым ребенком пары. В звездной семье растут еще три дочери.
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Звёзды , Оксана Самойлова
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