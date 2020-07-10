6 россиянок, которые дослужились до звания генерала

Когда мы говорим о генералах, то представляем себе статного немолодого мужчину с командным голосом. Но это высокое воинское звание может получить и хрупкая женщина. В России это удалось сделать шести представительницам прекрасного пола, о которых мы вам и хотим сейчас рассказать.

Эффектную брюнетку Ирину Волк многие из нас хорошо знают по телевизионным сводкам новостей.

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Женщина работала официальным представителем МВД и даже была одно время помощником министра этого солидного ведомства. Но Ирина участвовала не только в брифингах и пресс-конференциях.

Опытный журналист Мария Гриднева начала свою карьеру в редакции «Московского комсомольца», а потом долгие годы возглавляла управление по взаимодействию со СМИ генеральной прокуратуры России

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Звание ее звучит как государственный советник юстиции 3-го класса, что соответствует званию генерал-майора в армии. Мария Гриднева стала генералом в 2010 году — звание ей присвоил указом Дмитрий Медведев , занимавший тогда пост Президента РФ.

Самой молодой женщиной-генералом в России считается Мария Китаева — звание она получила в 28 лет. Генерал-майор Китаева имеет диплом МГИМО , а также самого престижного в стране актерского вуза — ГИТИСа.

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Долгое время девушка работала журналистом, отдавая предпочтение серьезным, ответственным проектам. Позднее ее пригласили работать советником в Министерство обороны . Интересно, но при генеральском звании должность Китаевой — гражданская и это заметно по ее форме.

Красавица Наталья Поклонская — государственный советник юстиции 3-го класса, что соответствует званию генерал-майора. Она стала известна в 2014 году, когда не побоялась занять должность прокурора Республики Крым.

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До этого от этого поста отказались несколько мужчин, так как ситуация с полуостровом была очень неопределенной и рисковать никто не хотел. До этого Наталья работала в прокуратуре Украины и была обвинителем во многих громких делах, связанных с организованной преступностью.

По образованию эта женщина — экономист и карьеру свою начинала в налоговой инспекции . До 2010 года Шевцова была заместителем главы Федеральной налоговой службы и отвечала за уплату налогов представителями крупного бизнеса.

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Проявившая себя как ответственный работник, Татьяна была приглашена в Министерство обороны, где ей присвоили чин действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса.

Сфера деятельности Марии Захаровой — дипломатия. Эта женщина отлично знает свое дело и ее профессионализм был отмечен присвоением дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса, что соответствует званию генерал-полковник.

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Захарова отмечена многими государственными наградами, а также известна как автор нескольких научных работ по востоковедению.