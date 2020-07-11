Модель Алена Водонаева в Instagram встала на защиту звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович, у которой, по слухам, роман с «мажором» Павлом Прилучным. Как отметила телеведущая, после своего развода она тоже думала, с кем свяжет свою жизнь отец ее сына Богдана. По словам Водонаевой, нет ничего плохого в том, что ее ребенок, приходя сегодня в гости к отцу, общается с его второй половинкой.
«Кто там линчует Карпович, остановитесь! Посмотрите на ситуацию под другим углом. Она как минимум молодец в том, что внимательна к его детям и заботливо обходится с ними».
Алена Водонаева Водонаева подчеркнула, что в данной ситуации надо думать о выгоде детей. Им надо расти в здоровой обстановке, чтобы стать психически устойчивыми личностями. больше по теме «Не знаю, что мне делать»: Карпович взорвалась, начитавшись стремительно множащихся слухов об отношениях с ПрилучнымЖурналисты смогли доказать, что «папина дочка» отдыхает в Ялте вместе с актером. Напомним, что Павел Прилучный сейчас разводится со своей супругой актрисой Агатой Муцениеце. У них двое общих детей. Официально перестанут быть мужем и женой они только 15 июля. Сейчас Прилучный находится в Крыму со своей новой пассией и детьми от Муцениеце.