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«Богач и страшилы»: Миро высказалась о новой девушке самого богатого мужчины планеты 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Богач и страшилы»
Фото: globallookpress.com
Джефф Безос считается самым богатым мужчиной планеты. К 2026 году он обещает стать первым триллионером в мире. Скандальный блогер Лена Миро высказалась о новой пассии Джеффа Безоса.
В начале 2019 года Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи Безос после 25 лет брака. И вот теперь будущий триллионер ходит на светские мероприятия в компании новой женщины, которую Лена Миро называет «вульгарно одетой бабой с лицом, похожим на дружеский шарж».
Вот, что еще блогер говорит о новой избраннице Джеффа Безоса:
«Вы, конечно, можете сказать, что внешность женщины для Безоса неважна, и любовниц он выбирает, скажет, по уму. Но ведь не настолько не неважна!».
Ранее «Рамблер» писал о разводе самого богатого мужчины планеты.
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Звёзды , Джефф Безос , Лена Миро
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