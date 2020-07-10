«Богач и страшилы»

Джефф Безос считается самым богатым мужчиной планеты. К 2026 году он обещает стать первым триллионером в мире. Скандальный блогер Лена Миро высказалась о новой пассии Джеффа Безоса.
В начале 2019 года Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи Безос после 25 лет брака. И вот теперь будущий триллионер ходит на светские мероприятия в компании новой женщины, которую Лена Миро называет «вульгарно одетой бабой с лицом, похожим на дружеский шарж».
Вот, что еще блогер говорит о новой избраннице Джеффа Безоса:
«Вы, конечно, можете сказать, что внешность женщины для Безоса неважна, и любовниц он выбирает, скажет, по уму. Но ведь не настолько не неважна!».
Ранее «Рамблер» писал о разводе самого богатого мужчины планеты.