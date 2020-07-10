«Богач и страшилы»

В начале 2019 года Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи Безос после 25 лет брака. И вот теперь будущий триллионер ходит на светские мероприятия в компании новой женщины, которую Лена Миро называет «вульгарно одетой бабой с лицом, похожим на дружеский шарж».

Вот, что еще блогер говорит о новой избраннице Джеффа Безоса: