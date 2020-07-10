Жена Газманова сразила наповал роскошным декольте

Жена Олега Газманова , Марина, разместила в своем микроблоге достаточно смелую фотографию. На снимке она изображена в наряде с эффектным декольте, подчеркивающим все ее достоинства. Марина игриво смотрит в объектив, протягивая фанатам чашку чая. Стоит отметить, что фолловеры по достоинству оценили снимок супруги известного артиста. «Вы выглядите просто чудесно», «Какая красивая», «Какой пронзительный взгляд», «Секси», — написали взволнованные фолловеры.

@marinagazmanova

Стоит отметить, что в этом году Марине исполнится уже 51 год, и, глядя на нее, поражаешься ее красоте и молодости. Супруге Олега Газманова никак нельзя дать ее возраст. Да и вряд ли язык повернется назвать цифру больше 40.

Известно, что Марина уделяет внимание здоровому образу жизни и питанию. В отличие от некоторых звезд, она занимается спортом, выполняя силовые и беговые нагрузки.