Сын Бекхэмов сделал предложение Николе Пельтц 

21-летний Бруклин Бекхэм завел роман с 25-летней артисткой и дочерью миллиардера Нельсона Пельтца всего 10 месяцев назад. Тем не менее и друзья, и «звездные» родители юноши поддержали его выбор.

Фотограф Бруклин Бекхэм, чьими родителями являются футболист Дэвид Бекхэм и певица Виктория Адамс , намерен жениться. Как сообщает издание The Mirror, его избранницей стала звезда фильмов «Трансформеры» Никола Пельтц , в этих фильмах девушка сыграла Тессу Йегер. По сведениям таблоида, 21-летний жених уже сообщил о помолвке друзьям. Те были немало удивлены: пара встречается всего 10 месяцев.

Зато отношения пары ни для кого не являются секретом. И Никола, и Бруклин постоянно выкладывают в Instagram совместные фото с объятиями и поцелуями. «Моя вторая половинка», — подписывает снимки с Николой Бруклин. «Я обещаю всегда быть на твоей стороне», — отвечает Никола Бруклину. Это вам не страстные признания Ивлеевой Элджею.

Бруклин уже сообщил своим друзьям в Лос-Анджелесе, что сделал предложение Николе. В его компании об этом знает каждый, а они влюблены по уши,

— заявил источник The Mirror.

По сведениям таблоида, родители Бруклина поддержали его выбор. Их сын встречался и с Хлоей Грейс Моретц, и с моделью Ханной Кросс, и с другими девушками. Дэвид и Виктория надеются, что на этот раз у него сложатся серьезные отношения.