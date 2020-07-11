Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сын Бекхэмов сделал предложение Николе Пельтц 

WMJ.ru и ещё 1 3 часа назад
Сын Бекхэмов сделал предложение Николе Пельтц
Фото: WMJ.ru
21-летний Бруклин Бекхэм завел роман с 25-летней артисткой и дочерью миллиардера Нельсона Пельтца всего 10 месяцев назад. Тем не менее и друзья, и «звездные» родители юноши поддержали его выбор.
Фотограф Бруклин Бекхэм, чьими родителями являются футболист Дэвид Бекхэм и певица Виктория Адамс, намерен жениться. Как сообщает издание The Mirror, его избранницей стала звезда фильмов «Трансформеры» Никола Пельтц, в этих фильмах девушка сыграла Тессу Йегер. По сведениям таблоида, 21-летний жених уже сообщил о помолвке друзьям. Те были немало удивлены: пара встречается всего 10 месяцев.
Зато отношения пары ни для кого не являются секретом. И Никола, и Бруклин постоянно выкладывают в Instagram совместные фото с объятиями и поцелуями. «Моя вторая половинка», — подписывает снимки с Николой Бруклин. «Я обещаю всегда быть на твоей стороне», — отвечает Никола Бруклину. Это вам не страстные признания Ивлеевой Элджею.
Бруклин уже сообщил своим друзьям в Лос-Анджелесе, что сделал предложение Николе. В его компании об этом знает каждый, а они влюблены по уши,
— заявил источник The Mirror.
По сведениям таблоида, родители Бруклина поддержали его выбор. Их сын встречался и с Хлоей Грейс Моретц, и с моделью Ханной Кросс, и с другими девушками. Дэвид и Виктория надеются, что на этот раз у него сложатся серьезные отношения.
Видео дня. Раскрыт секрет идеального шашлыка
WMJ.ru: последние новости
«Мама, не плачь»: 14-летняя дочь Анастасии Волочковой ушла из дома «Мама, не плачь»: 14-летняя дочь Анастасии Волочковой ушла из дома «Богиня!»: фото топлес восхитило подписчиков Натальи Орейро «Богиня!»: фото топлес восхитило подписчиков Натальи Орейро Самые красивые грузинки российского шоу-бизнеса Самые красивые грузинки российского шоу-бизнеса
Женский форум
Звёзды , Другое , Дэвид Бекхэм , Виктория Адамс , Никола Пельтц
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Совсем стыд потеряла»: Бузова показала свои прелести
«Совсем стыд потеряла»: Бузова показала свои прелести
Учительница физкультуры назвала простой способ похудеть
Учительница физкультуры назвала простой способ похудеть
Лазарев резко ответил на слухи о романе с миллионером
Лазарев резко ответил на слухи о романе с миллионером
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Кем стали наследники советских знаменитостей
10:26
Кем стали наследники советских знаменитостей
Звёзды Дети
Хитрости, переворачивающие представления о готовке
05:00
Хитрости, переворачивающие представления о готовке
Дом и сад
Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
02:46
Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
Звёзды Здоровье
Из чего на самом деле производят продукты эконом
20:03
Из чего на самом деле производят продукты эконом
Еда
Как по виду найти самые сладкие абрикосы
02:26
Как по виду найти самые сладкие абрикосы
Еда
«Папина дочка» годится возлюбленному в дочки
02:58
«Папина дочка» годится возлюбленному в дочки
Звёзды Любовь
Способы отличить хороший сыр от подделки
20:00
Способы отличить хороший сыр от подделки
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение