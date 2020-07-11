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У Алибасова обнаружили необратимый недуг 

Lenta.ru 3 часа назад
У Алибасова обнаружили необратимый недуг
Фото: Lenta.ru
Об этом заявил его сын, слова которого приводит «Комсомольская правда».
Врачи диагностировали психоз на последней стадии алкоголизма. В психиатрической клинике 73-летний продюсер пробудет до августа, а затем уедет в Калининград на реабилитацию на два года. По словам его сына, медики поставили продюсеру диагноз «корсаковский психоз», возникающий обычно у больных хроническим алкоголизмом.
В конце июня сообщалось, что Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую из-за амнестического синдрома, спровоцированного употреблением алкоголя. Это состояние характеризуется расстройством памяти, при котором пациент помнит, что происходило раньше, но при этом может не запомнить текущие события.
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Звёзды , Бари Алибасов , Комсомольская правда
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