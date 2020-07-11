Сын Сафронова решил похудеть после конфуза в сексе 

Сын известного художника Никаса Сафронова признался, что не так давно задумался о похудении. К этому Луку Затравкина, который, как известно, весит 240 килограммов, подтолкнул один неприятный казус, случившийся во время секса с некой подругой.

30-летний пианист отметил, что из-за своей упитанной фигуры не раз оказывался в неловких ситуация, к примеру, не так давно он застрял в туалете самолета, но эта история больно ударила по его самолюбию.

Как рассказал Лука, все произошло в номере отеля, куда он привел девушку поразвлечься. В апартаментах оказалась не очень удобная кровать — не двуспальная, а две сдвинутые вместе «полуторки», но парочку это не остановило. Однако в самый разгар любовных утех партнерша Затравки начала уж слишком сильно стонать. Парень сперва списал ее крики на свой мужской потенциал, по потом понял, что девушка просит о помощи.

«Думал, что она просто так выражает свои эмоции. Оказалось, что нет. Обнаружил, что в какой-то момент кровати разъехались и моя девушка провалилась вниз. Но я этого из-за веса даже не заметил!» — посетовал музыкант.