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Сын Сафронова решил похудеть после конфуза в сексе 

Экспресс газета и ещё 1 28 минут назад
Сын Сафронова решил похудеть после конфуза в сексе
Фото: Экспресс газета
Сын известного художника Никаса Сафронова признался, что не так давно задумался о похудении. К этому Луку Затравкина, который, как известно, весит 240 килограммов, подтолкнул один неприятный казус, случившийся во время секса с некой подругой.
30-летний пианист отметил, что из-за своей упитанной фигуры не раз оказывался в неловких ситуация, к примеру, не так давно он застрял в туалете самолета, но эта история больно ударила по его самолюбию.
Как рассказал Лука, все произошло в номере отеля, куда он привел девушку поразвлечься. В апартаментах оказалась не очень удобная кровать — не двуспальная, а две сдвинутые вместе «полуторки», но парочку это не остановило. Однако в самый разгар любовных утех партнерша Затравки начала уж слишком сильно стонать. Парень сперва списал ее крики на свой мужской потенциал, по потом понял, что девушка просит о помощи.
«Думал, что она просто так выражает свои эмоции. Оказалось, что нет. Обнаружил, что в какой-то момент кровати разъехались и моя девушка провалилась вниз. Но я этого из-за веса даже не заметил!» — посетовал музыкант.
Любовница сына Сафронова, к счастью, не обиделась на то, что ее едва не покалечили, а вот Лука в тот момент всерьез начала размышлять о похудении. А тут еще он узнал о Максиме Фадееве, которому удалось сбросить аж 100 килограммов. Затравкин признался, что пример продюсера его очень впечатлил и даже выразил желание лично встретиться с музыкантов, чтобы узнать его секрет, пишет Sobesednik.ru.
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