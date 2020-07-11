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Анита Цой вылечилась после заражения коронавирусом 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Анита Цой вылечилась после заражения коронавирусом
Фото: @anitatsoy
Новый тест на коронавирус певицы Аниты Цой, госпитализированной ранее в Москве, показал отрицательный результат. Артистку могут выписать в ближайшие дни, сообщила она в субботу в своем Instagram.
"Сегодняшнее утро принесло много замечательных, положительных новостей. Дело все в том, что мой мазочек на COVID оказался отрицательным, то есть я теперь не заразная. Могу скоро поехать домой", — рассказала Цой подписчикам.
По словам певицы, завтра ей должны сделать компьютерную томографию грудной клетки, чтобы проверить, как идет восстановление после болезни, и уже в понедельник могут выписать.
О том, что певица госпитализирована с коронавирусом, 30 июня сообщила ТАСС ее пресс-секретарь Анна Кружель.
Анита Цой — заслуженная артистка России, певица и композитор. Исполнительница хитов "Небо", "На восток" и "Новая я".
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Звёзды , Другое , Анита Цой , ИТАР-ТАСС
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