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Певица сделала фото в бикини и обрадовала фанатов 

Lenta.ru 1 час назад
Певица сделала фото в бикини и обрадовала фанатов
Фото: @iamhalsey
Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, поделилась откровенной фотографией и обрадовала поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
На опубликованном кадре она запечатлена, сидя дома на полу, в слитном бикини светло-бежевого цвета с вырезом в области груди. При этом ткань изделия частично ее просвечивает. Образ исполнительницы дополнили солнцезащитные очки. «Кузнечик или человек с бедром индейки?» — подписала она пост, набравший 2,3 миллиона лайков.
@iamhalsey
Фанаты оценили внешний вид знаменитости и выразили свое восхищение в комментариях.
«Боже, ты такая горячая!», «Холзи, ты выглядишь отменно! Люблю тебя», «Ты такая идеальная», «Милые татуировки», «Ты выйдешь за меня?» — писали они.
В апреле Холзи попозировала в саду своего дома без бюстгальтера. На размещенной фотографии она запечатлена в массивных розовых ботинках на шнуровке, мини-юбке и белом кроп-топе, через который просвечивает ее грудь. Певица спародировала образ персонажа Аниме и обрадовала поклонников новым снимком.
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