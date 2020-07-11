Певица сделала фото в бикини и обрадовала фанатов 

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, поделилась откровенной фотографией и обрадовала поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре она запечатлена, сидя дома на полу, в слитном бикини светло-бежевого цвета с вырезом в области груди. При этом ткань изделия частично ее просвечивает. Образ исполнительницы дополнили солнцезащитные очки. «Кузнечик или человек с бедром индейки?» — подписала она пост, набравший 2,3 миллиона лайков.

@iamhalsey

Фанаты оценили внешний вид знаменитости и выразили свое восхищение в комментариях.

«Боже, ты такая горячая!», «Холзи, ты выглядишь отменно! Люблю тебя», «Ты такая идеальная», «Милые татуировки», «Ты выйдешь за меня?» — писали они.

В апреле Холзи попозировала в саду своего дома без бюстгальтера. На размещенной фотографии она запечатлена в массивных розовых ботинках на шнуровке, мини-юбке и белом кроп-топе, через который просвечивает ее грудь. Певица спародировала образ персонажа Аниме и обрадовала поклонников новым снимком.