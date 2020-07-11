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Миро осудила Прилучного и Карпович: «Агата мотает на кулак сопли» 

Елизавета Назарова 53 минуты назад
«Ситуация отвратительная, обидная и унизительная»
Фото: @agataagata
Лена Миро прокомментировала то, что Прилучного и Карпович застали на отдыхе с детьми. Об этом она написала в своем блоге.
Миро присоединилась к обсуждениям в Сети того, что происходит Между актерами Павлом Прилучным и Мирославой Карпович. Пару заметили в Крыму, отдыхающими с детьми звезды от Агаты Муценице.
"Агата мотает на кулак сопли разлуки с мужем, а Паша с новой пассией отдыхает на море", — так блогер прокомментировала всю ситуацию.
Ее возмутило то, что актер забрал детей с собой и познакомил с "новой мамой", в то время, как их настоящая мать осталась одна.
"Признайте честно, что и вас бы такое задело. Так что куры, хоть и примитивные создания, но инстинктивно правы — ситуация не только отвратительная, обидная, но и унизительная. "
Миро привела слова поклонниц Муцениеце, которые переживают за психическое состояние актрисы. Они уверены, что Прилучный давно имел отношения с Карпович, так как сблизились они крайне быстро.
При этом, блогер отметила, что ситуация работает и в обратную сторону, когда женщина приводит нового мужчину в дом к детям.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Миро раскритиковала избранниц самого богатого человека в мире.
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Женский форум
Звёзды , Лена Миро , Мирослава Карпович
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