«Ситуация отвратительная, обидная и унизительная»

Миро присоединилась к обсуждениям в Сети того, что происходит Между актерами Павлом Прилучным и Мирославой Карпович. Пару заметили в Крыму, отдыхающими с детьми звезды от Агаты Муценице.

"Агата мотает на кулак сопли разлуки с мужем, а Паша с новой пассией отдыхает на море", — так блогер прокомментировала всю ситуацию.

Ее возмутило то, что актер забрал детей с собой и познакомил с "новой мамой", в то время, как их настоящая мать осталась одна.

"Признайте честно, что и вас бы такое задело. Так что куры, хоть и примитивные создания, но инстинктивно правы — ситуация не только отвратительная, обидная, но и унизительная. "

Миро привела слова поклонниц Муцениеце, которые переживают за психическое состояние актрисы. Они уверены, что Прилучный давно имел отношения с Карпович, так как сблизились они крайне быстро.

При этом, блогер отметила, что ситуация работает и в обратную сторону, когда женщина приводит нового мужчину в дом к детям.