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Дочь Толкалиной оголилась ради красивых кадров 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Дочь Толкалиной оголилась ради красивых кадров
Фото: Teleprogramma.pro
Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская частично оголилась ради красивых кадров в ромашковом поле. Снимки появились в ее Instagram. Как известно, вместе со своей звездной мамой девушка сейчас находится в Рязанской области.
«Хей! Как считаете, поле мне к лицу? Тут очень красиво! Хочется все это нарисовать. И еще я планирую собрать огромный летний гербарий. Засушить цветов и трав. Я очень люблю полевые цветы. Они невероятны вместе с акварелью и графикой в стилизованных работах. У каждого цветка, колоска, листика есть своя фактура, свой уникальный узор. Мне, как орнаменталисту это очень важно».
@welcometomaria
«А зачем сразу оголяться, не бери с мамы пример», «Очень красиво», «Шикарно, свежо, натурально!» — отреагировали в комментариях пользователи.
Отметим, что в этом году Марии Михалковой-Кончаловской исполнилось 19 лет. Любовь Толкалина и Егор Кончаловский развелись в 2017 году. При этом они сохранили нормальные отношения.
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Звёзды , Мария Михалкова-кончаловская , Егор Кончаловский
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