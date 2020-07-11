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Тело самой красивой женщины в мире на фото в бикини вдохновило поклонников 

Lenta.ru 1 час назад
Самая красивая женщина показала тело в бикини
Фото: @bellahadid
Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась откровенными фото и обрадовала фанатов. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенных кадрах 23-летняя знаменитость демонстрирует свое тело с разных ракурсов в саду на территории своего дома. На ней — бикини коричневого цвета, платок, повязанный на голову, золотистая подвеска и небольшие серьги. Публикация набрала больше 1,5 миллиона лайков.
@bellahadid
Поклонников вдохновил внешний вид Хадид.
«Ты — моя мотивация», «Земная богиня», «Я плачу, ты просто идеальна, люблю тебя», «Боже, это тело мечты», «Спасибо, что показываешь миру, как выглядит палестинская красота! Мы тобой гордимся», — комментировали они.
В июне Белла Хадид снялась в купальнике в рекламе популярного бренда Calvin Klein. Супермодель попозировала на фоне белой стены в слитном черном купальнике с логотипом марки, оформленным глубоким декольте. Она также поплавала в бассейне в топе-бандо на бретелях неоново-зеленого цвета.
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