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Дакота рассказала об унижении от Рудковской 

WMJ.ru 45 минут назад
Дакота рассказала об унижении от Рудковской
Фото: WMJ.ru
Желание поучаствовать во флешмобе с розыгрышем люксовых сумок обернулось для нее слезами.
Сегодня певица Рита Дакота решила рассказать подписчикам о неприятном инциденте, который произошел с ней из-за публикации фото с сумками бренда LV.
По словам Риты, она приняла приглашение подруги поучаствовать в «блогерском круге», где среди подписчиков разыгрывают 10 сумок люксового бренда. Певица, как и другие звездные участники флешмоба, сделала снимок, который опубликовала в своем блоге с одинаковым для всех конкурсным текстом.
Вскоре с ней связалась Яна Рудковская, которая оказалась организатором конкурса, в жесткой форме сказав что Дакота не должна была принимать участия.
«Она вип-клиент и друг бренда и у нее из-за меня проблемы, ей «звонит Париж», а меня там никто не знает вообще и далее потоком высокомерного хамства несколько минут к ряду «доходчиво объясняет» почему я «раздавая подписчикам сумочки Луи» снижаю градус компании», — рассказала подписчикам певица.
Такое унизительное отношение довело Риту до слез.
"Яна несколько раз употребила слово «дешманский» в мой адрес и «вип» в адрес себя и бренда и наговорила кучу вещей, от которых я расплакалась, хотя я девчонка довольно сильная",
— поделилась Дакота.
Рита добавила, что фотографию ее заставили удалить. Это очень огорчило девушку и испортило впечатление от бренда. Она решила пожертвовать две свои сумки Louis Vuitton на благотворительность. В комментариях ее поддержали подписчики и звездные подруги, среди которых Катя Кищук, Анна Хилькевич и Кристина Си. Яна Рудковская пока от комментариев воздержалась.
К слову, Яна Рудковская часто оказывается в центре скандалов. Пользователи Сети осуждают ее за «показуху», плагиат идей, рекламу и методы воспитания.
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Звёзды , Яна Рудковская , Анна Хилькевич , Рита Дакота , Louis Vuitton
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