14-летняя Ариадна рассказала, что недоброжелатели мамы ходили за ней по пятам и говорили об известной балерине «ужасные вещи».

В эфире шоу «Судьба человека» дочь балерины рассказала, что у ее популярной мамы много хейтеров, и иногда порция негатива также достается ей. Так она поведала, что однажды недоброжелатели мамы нашли девочку в приюте для животных, где та трудилась волонтером, и начали говорить ей нелицеприятные вещи о матери.

«Год назад я очень переживала по этому поводу, у меня опускались руки, и не хотелось ничего делать. Это было стимулом для моих хейтеров, который выбивали меня из колеи. Была ситуация, когда в приют для животных, где я работаю волонтером, приходили незнакомые люди и говорили ужасные вещи про маму, про меня. За мной ходили по пятам, и мне было очень страшно. Но надо научиться с этим жить», — призналась Ариадна.

Также она рассказала, что однажды неизвестный мужчина пытался доказать ей, что на самом деле он является биологическим отцом дочери балерины. Ариадна призналась, что ее удивила наглость этого человека.

Сама Анастасия очень переживает, что Ариадна вынуждена терпеть нападки ее недоброжелателей, но считает, что у девочки хватает мудрости, чтобы справляться с негативом.

«Ариша очень мудрая и понимает, почему все так происходит», — прокомментировала ситуацию балерина.