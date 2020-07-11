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Дакота рассказала, что ее унизила Рудковская и назвала «дешманской» 

Елизавета Назарова 40 минут назад
Рудковская снова оскандалилась
Фото: @rudkovskayaofficial
Певица Рита Дакота рассказала, как Рудковская унизила ее из-за сотрудничества с люксовым брендом. Об этом звезда рассказала в своем Instagram.
Дакота пояснила, что хочет быть честной со своими подписчиками, поэтому выносит ситуацию на показ. Певица должна была участвовать в организации конкурса, где разыгрывали сумки Louis Vuitton. Однако, когда Дакота поделилась фотографией с розыгрышем, ей позвонила Яна Рудковская и начала унижать.
"Ещё через 5 минут мне звонит Яна Рудковская (внимание, апогей истории) и ледяным металлическим голосом объявляет, что организатор круга на самом деле она, а меня там вообще не должно было быть и она недоумевает «как я туда попала». Что она вип-клиент и друг бренда и у неё из-за меня проблемы, ей «звонит Париж», а меня там никто не знает вообще"
Звезда рассказала, что слова Рудковской довели ее до слез.
"Яна несколько раз употребила слово «дешманский» в мой адрес и «вип» в адрес себя и бренда и наговорила кучу вещей, от которых я расплакалась, хотя я девчонка довольно сильная"
В конце она пояснила, что пост ее заставили удалить, что ее огорчило и испортило впечатление от бренда.
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Женский форум
Звёзды , Яна Рудковская , Рита Дакота , Louis Vuitton
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