Рудковская снова оскандалилась

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Певица Рита Дакота рассказала, как Рудковская унизила ее из-за сотрудничества с люксовым брендом. Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

Дакота пояснила, что хочет быть честной со своими подписчиками, поэтому выносит ситуацию на показ. Певица должна была участвовать в организации конкурса, где разыгрывали сумки Louis Vuitton . Однако, когда Дакота поделилась фотографией с розыгрышем, ей позвонила Яна Рудковская и начала унижать.

"Ещё через 5 минут мне звонит Яна Рудковская (внимание, апогей истории) и ледяным металлическим голосом объявляет, что организатор круга на самом деле она, а меня там вообще не должно было быть и она недоумевает «как я туда попала». Что она вип-клиент и друг бренда и у неё из-за меня проблемы, ей «звонит Париж», а меня там никто не знает вообще"

Звезда рассказала, что слова Рудковской довели ее до слез.

"Яна несколько раз употребила слово «дешманский» в мой адрес и «вип» в адрес себя и бренда и наговорила кучу вещей, от которых я расплакалась, хотя я девчонка довольно сильная"

В конце она пояснила, что пост ее заставили удалить, что ее огорчило и испортило впечатление от бренда.