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«Необратимые нарушения мозга»: состояние Бари Алибасова 

Russianshowbiz.info и ещё 2 6 часов назад
У Бари Алибасова нашли необратимые нарушения мозга
Фото: Russianshowbiz.info
О лечении своего знаменитого отца в психбольнице сообщил Бари Алибасов — младший.
Сын рассказал, что Бари Алибасов до августа 2020-го будет лечиться в столичной психиатрической больнице, пишет «Комсомольская правда». Врачи обнаружили у продюсера необратимые нарушения в коре головного мозга. Ему поставили диагноз «корсаковский психоз», который часто проявляется на последней стадии алкоголизма. Заболевание сопровождается проблемами с памятью и снижением уровня интеллекта.
Бари Алибасов-младший считает, что шансы на возвращение к нормальной жизни у его отца не очень велики. Ближайшее два года его ждет реабилитация в Калининграде. Об этом сообщает Telegram-канал Russia Today.
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Звёзды , Бари Алибасов , Комсомольская правда
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