У Бари Алибасова нашли необратимые нарушения мозга

О лечении своего знаменитого отца в психбольнице сообщил Бари Алибасов — младший.

Сын рассказал, что Бари Алибасов до августа 2020-го будет лечиться в столичной психиатрической больнице, пишет «Комсомольская правда». Врачи обнаружили у продюсера необратимые нарушения в коре головного мозга. Ему поставили диагноз «корсаковский психоз», который часто проявляется на последней стадии алкоголизма. Заболевание сопровождается проблемами с памятью и снижением уровня интеллекта.

Бари Алибасов-младший считает, что шансы на возвращение к нормальной жизни у его отца не очень велики. Ближайшее два года его ждет реабилитация в Калининграде. Об этом сообщает Telegram-канал Russia Today.