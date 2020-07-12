От Ефремова потребовали баснословных выплат

Стало известно, как хотят распределить возможную компенсацию родственники Сергея Захарова , погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова . Старший сын покойного Виталий требует 20 миллионов рублей, сообщает в воскресенье, 12 июля, «Московский комсомолец».

Еще 20 миллионов рублей будут поделены поровну между остальными потерпевшими, в число которых входят супруга, брат и второй сын погибшего. 11 июля выяснилось, что родные Захарова требуют от Ефремова в общей сложности 40 миллионов рублей.

Позднее эту информацию подтвердил представитель Ефремова Эльман Пашаев, назвавший аппетиты пострадавших «немаленькими».

Адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская также заявила, что общая запрошенная сумма близка к 40 миллионам рублей.

«Хочу отметить, что вопросом о выплатах у нас занимается господин Пашаев, и мне до сегодняшнего дня не было известно ни об исках, ни о сумме материальных претензий. Думаю, что журналисты меня просто не правильно поняли. Напротив, я связалась с коллегой и тот, сославшись на источник в близком окружении семьи подтвердил, что речь идет о сумме около сорока миллионов»,

— заметила Шаргородская.

11 июля адвокат родственников Захарова Александр Добровинский опроверг эту информацию, назвав ее провокацией. Источник ТАСС добавил, что они будут требовать более 1 миллиона рублей.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Ефремову предъявили обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.