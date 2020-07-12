Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Старший сын Захарова потребовал от Ефремова 20 миллионов рублей 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
От Ефремова потребовали баснословных выплат
Фото: Lenta.ru
Стало известно, как хотят распределить возможную компенсацию родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Старший сын покойного Виталий требует 20 миллионов рублей, сообщает в воскресенье, 12 июля, «Московский комсомолец».
Еще 20 миллионов рублей будут поделены поровну между остальными потерпевшими, в число которых входят супруга, брат и второй сын погибшего. 11 июля выяснилось, что родные Захарова требуют от Ефремова в общей сложности 40 миллионов рублей.
Позднее эту информацию подтвердил представитель Ефремова Эльман Пашаев, назвавший аппетиты пострадавших «немаленькими».
Адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская также заявила, что общая запрошенная сумма близка к 40 миллионам рублей.
«Хочу отметить, что вопросом о выплатах у нас занимается господин Пашаев, и мне до сегодняшнего дня не было известно ни об исках, ни о сумме материальных претензий. Думаю, что журналисты меня просто не правильно поняли. Напротив, я связалась с коллегой и тот, сославшись на источник в близком окружении семьи подтвердил, что речь идет о сумме около сорока миллионов»,
— заметила Шаргородская.
11 июля адвокат родственников Захарова Александр Добровинский опроверг эту информацию, назвав ее провокацией. Источник ТАСС добавил, что они будут требовать более 1 миллиона рублей.
Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Ефремову предъявили обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.
Последние новости
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе Путин высказал отношение к критике в свой адрес Путин высказал отношение к критике в свой адрес Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
Женский форум 31
Звёзды , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Московский комсомолец , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оксана Пушкина рассказала о своём отношении ко Дню любви…
Оксана Пушкина рассказала о своём отношении ко Дню любви…
Дочь Мадонны с небритыми подмышками попала на фото
Дочь Мадонны с небритыми подмышками попала на фото
Названа альтернатива окрошке
Названа альтернатива окрошке
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Кем стали наследники советских знаменитостей
10:26
Кем стали наследники советских знаменитостей
Звёзды Дети
Хитрости, переворачивающие представления о готовке
05:00
Хитрости, переворачивающие представления о готовке
Дом и сад
Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
02:46
Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
Звёзды Здоровье
Из чего на самом деле производят продукты эконом
20:03
Из чего на самом деле производят продукты эконом
Еда
Как по виду найти самые сладкие абрикосы
02:26
Как по виду найти самые сладкие абрикосы
Еда
Какие ошибки совершают женщины после секса
02:18
Какие ошибки совершают женщины после секса
Любовь
Выяснилось, почему Ефремов отказался признавать вину
00:15
Выяснилось, почему Ефремов отказался признавать вину
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение