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Ирина Шейк поделилась фотографией в нижнем белье люксового бренда 

Lenta.ru 3 часа назад
Шейк поделилась снимком в люксовом белье
Фото: @irinashayk
Российская супермодель Ирина Шейк поделилась откровенной фотографией и порадовала подписчиков. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости.
На размещенном в сети кадре 34-летняя модель позирует на улице в комплекте нижнего белья люксового бренда Burberry. Он состоит из черно-белого топа и завышенных трусов с монограммой марки. Публикация набрала почти 300 тысяч лайков.
@irinashayk
Поклонники оценили внешний вид Шейк и выразили свое восхищение в комментариях. «Ирина, ты такая красивая. Научи меня выглядеть так же потрясающе на фото», «Единственная и неповторимая», «Легенда модельной индустрии», «Невероятная!», «Восхищаюсь тобой!» — писали они.
Ранее в июле Ирина Шейк сделала селфи в бюстгальтере. На опубликованном кадре она позирует в комплекте белья бренда Intimissimi черного цвета с мокрыми волосами и без макияжа. На заднем плане в зеркале отражается ее спина: она запечатлена в трусах той же марки.
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