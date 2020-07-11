Шейк поделилась снимком в люксовом белье

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась откровенной фотографией и порадовала подписчиков. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

На размещенном в сети кадре 34-летняя модель позирует на улице в комплекте нижнего белья люксового бренда Burberry. Он состоит из черно-белого топа и завышенных трусов с монограммой марки. Публикация набрала почти 300 тысяч лайков.

@irinashayk

Поклонники оценили внешний вид Шейк и выразили свое восхищение в комментариях. «Ирина, ты такая красивая. Научи меня выглядеть так же потрясающе на фото», «Единственная и неповторимая», «Легенда модельной индустрии», «Невероятная!», «Восхищаюсь тобой!» — писали они.

Ранее в июле Ирина Шейк сделала селфи в бюстгальтере. На опубликованном кадре она позирует в комплекте белья бренда Intimissimi черного цвета с мокрыми волосами и без макияжа. На заднем плане в зеркале отражается ее спина: она запечатлена в трусах той же марки.