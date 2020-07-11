«Известие о болезни Саши его травмировало. Когда сына оперировали в первый раз, я всучила Сергею молитву, и мы вдвоем все шесть часов читали ее вслух. Мне тоже было сложно. Я поняла, что не смогу вытянуть мужа. Проще было взвалить все на себя и делать все одной. Сережа приезжал к нам в Германию. Тогда Саша как раз набирался сил перед высокодозной химией. Сын был рад, что папа рядом».

Лена Миро с возмущением отметила, что наши женщины привыкли к такой ситуации, когда «муж уходит вдаль, когда с ребёнком — беда».

«У женщины хватает сил побороть себя и бороться — ради ребёнка. У мужчины же таких сил попросту нету — он сопли на кулак мотает, ему так трудно, что он сбегает».

В подтверждение блогер вспомнила историю своей знакомой, муж которой стал игнорировать их второго общего ребенка с аутизмом. В конце концов они развелись.

«Нет, он не сказал, что сын не его. Он просто стал его игнорировать — нет такого ребёнка и всё. Развелись. Со старшим гуляет, оплачивает образование. Младшего — с аутизмом — просто не замечает от слова совсем».

«Мужики, что с вами? Вы уроды?», — эмоционально резюмировала Миро.