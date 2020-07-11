Известный блогер Лена Миро резко высказалась о большинстве российских мужчин. В качестве примера она привела историю актрисы Татьяны Абрамовой, от которой ушел муж после того, как у их сына нашли онкологическое заболевание. Вот так об этом рассказала сама актриса:
«Известие о болезни Саши его травмировало. Когда сына оперировали в первый раз, я всучила Сергею молитву, и мы вдвоем все шесть часов читали ее вслух. Мне тоже было сложно. Я поняла, что не смогу вытянуть мужа. Проще было взвалить все на себя и делать все одной. Сережа приезжал к нам в Германию. Тогда Саша как раз набирался сил перед высокодозной химией. Сын был рад, что папа рядом».
Лена Миро с возмущением отметила, что наши женщины привыкли к такой ситуации, когда «муж уходит вдаль, когда с ребёнком — беда».
«У женщины хватает сил побороть себя и бороться — ради ребёнка. У мужчины же таких сил попросту нету — он сопли на кулак мотает, ему так трудно, что он сбегает».
В подтверждение блогер вспомнила историю своей знакомой, муж которой стал игнорировать их второго общего ребенка с аутизмом. В конце концов они развелись.
«Нет, он не сказал, что сын не его. Он просто стал его игнорировать — нет такого ребёнка и всё. Развелись. Со старшим гуляет, оплачивает образование. Младшего — с аутизмом — просто не замечает от слова совсем».
«Мужики, что с вами? Вы уроды?», — эмоционально резюмировала Миро.
Ранее «Рамблер» писал, что Миро осудила Прилучного и Карпович.