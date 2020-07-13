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Карпович начала хозяйничать в доме Прилучного 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Карпович начала хозяйничать в доме Прилучного
Фото: Teleprogramma.pro
Павел Прилучный давно стал сердцеедом. Звезда сериала «Мажор» покорял сердца девушек с экранов телевизоров. Многие удивлялись тому, как его жене Агате Муцениеце удавалась удерживать его рядом с собой. У пары за девять лет совместной жизни родилось двое детей: Мия и Тимофей. Однако минувшей зимой пара объявила о расставании, а вскоре актер выгнал супругу из дома, который они купили чуть больше года назад.
Теперь Агата ютится в своей квартире в Москве с двумя детьми. Но в начале июля Павел забрал наследников и увез их на море в Ялту. Тогда же стало известно о его романе с Мирославой Карпович, которая снималась в «Папиных дочках». Сам актер заверил, что у него начался новый этап в жизни, о котором он ничего рассказывать не будет. Мирослава, которая даже играет с его детьми, тоже не говорит о новых отношениях, но снимки папарацци говорят сами за себя. На них не трудно заметить, что молодые люди близки.
А теперь журналистам стало известно, что Карпович, по слухам, уже успела перевезти вещи в дом Прилучного. Более того, девушка успела проявить себя не лучшим образом, поэтому соседи насторожились и дружить с ней не сильно хотят. Они слышали, как Мирослава общалась с добработницей и сказал:«Я тут хозяйка!».
«Требовала, чтобы слушались только ее, и выполняли все, что она захочет. Ведет себя так, как будто всегда тут жила. А ведь это не так», — поделился житель поселка с изданием «7 Дней».
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