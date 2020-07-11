Шейк покорила поклонников горячим снимком

Супермодель Ирина Шейк опубликовала яркий снимок в своем аккаунте. Ирина появилась перед объективом в стильном черно-белом нижнем белье от люксового бренда Burberry. Топ и трусы с высокой талией отлично подчеркнули идеальную фигуру Ирины Шейк.
@irinashayk
Подписчики осыпали красавицу комплиментами.
«Ирина, ты такая красивая. Научи меня выглядеть так же потрясающе на фото», «Единственная и неповторимая», «Легенда модельной индустрии», «Невероятная!», «Восхищаюсь тобой!»
Модель не стесняется демонстрировать свои достоинства. Совсем недавно Ирина уже выкладывала фотографию в нижнем белье марки Intimissimi.
Ранее «Рамблер» писал, что аномальная талия модели озадачила пользователей Сети.