Шейк покорила поклонников горячим снимком

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Супермодель Ирина Шейк опубликовала яркий снимок в своем аккаунте. Ирина появилась перед объективом в стильном черно-белом нижнем белье от люксового бренда Burberry. Топ и трусы с высокой талией отлично подчеркнули идеальную фигуру Ирины Шейк.

@irinashayk

Подписчики осыпали красавицу комплиментами.

«Ирина, ты такая красивая. Научи меня выглядеть так же потрясающе на фото», «Единственная и неповторимая», «Легенда модельной индустрии», «Невероятная!», «Восхищаюсь тобой!»

Модель не стесняется демонстрировать свои достоинства. Совсем недавно Ирина уже выкладывала фотографию в нижнем белье марки Intimissimi.