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Ирина Шейк порадовала поклонников аппетитным снимком 

Полина Алферова 1 час назад
Шейк покорила поклонников горячим снимком
Фото: @irinashayk
Супермодель Ирина Шейк опубликовала яркий снимок в своем аккаунте. Ирина появилась перед объективом в стильном черно-белом нижнем белье от люксового бренда Burberry. Топ и трусы с высокой талией отлично подчеркнули идеальную фигуру Ирины Шейк.
@irinashayk
Подписчики осыпали красавицу комплиментами.
«Ирина, ты такая красивая. Научи меня выглядеть так же потрясающе на фото», «Единственная и неповторимая», «Легенда модельной индустрии», «Невероятная!», «Восхищаюсь тобой!»
Модель не стесняется демонстрировать свои достоинства. Совсем недавно Ирина уже выкладывала фотографию в нижнем белье марки Intimissimi.
Ранее «Рамблер» писал, что аномальная талия модели озадачила пользователей Сети.
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Звёзды , Ирина Шейк
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