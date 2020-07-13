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Седокова показала шикарную фигуру в купальнике 

Russianshowbiz.info и ещё 3 1 час назад
Седокова показала шикарную фигуру в купальнике
Фото: Russianshowbiz.info
37-летняя певица Анна Седокова поделилась пляжным фото с отдыха в Майами.
Парочка уехала в Майами. Анна и Янис много гуляют по побережью Атлантического океана и устраивают романтические вечера на пляже. Певица не упускает случая примерить новый купальник. Сегодня звезде приглянулась слитная модель трендовой полосатой расцветки белого и красного цвета. Такой фасон плотно облегал фигуру красотки, подчеркивая все ее соблазнительные изгибы.
@annasedokova
Анна приняла эффектную позу, сексуально присев на песке и подняв руки вверх. Она зажмурила глаза под палящими лучами солнца. Такая поза позволила фанатам рассмотреть формы певицы во всей красе, в особенности ее роскошные бедра и пышные ягодицы. Поклонники пришли в восторг от провокационного снимка Седоковой и не поскупились на комплименты в комментариях.
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Звёзды , Анна Седокова
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