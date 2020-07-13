Седокова показала шикарную фигуру в купальнике 

37-летняя певица Анна Седокова поделилась пляжным фото с отдыха в Майами.

Парочка уехала в Майами. Анна и Янис много гуляют по побережью Атлантического океана и устраивают романтические вечера на пляже. Певица не упускает случая примерить новый купальник. Сегодня звезде приглянулась слитная модель трендовой полосатой расцветки белого и красного цвета. Такой фасон плотно облегал фигуру красотки, подчеркивая все ее соблазнительные изгибы.

@annasedokova

Анна приняла эффектную позу, сексуально присев на песке и подняв руки вверх. Она зажмурила глаза под палящими лучами солнца. Такая поза позволила фанатам рассмотреть формы певицы во всей красе, в особенности ее роскошные бедра и пышные ягодицы. Поклонники пришли в восторг от провокационного снимка Седоковой и не поскупились на комплименты в комментариях.