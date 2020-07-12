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Малышева показала своего американского внука 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала видео, на котором она играет на фортепиано со своим американским внуком Игорем. Ролик появился на странице врача в Instagram.
«Играю в четыре руки с нашим тружеником младшим внуком. Получаю огромное удовольствие», — написала Малышева.
Телеведущая также подчеркнула важность музыкального образования для детей, объяснив, что оно не только приобщает к искусству, но и учит трудолюбию, а также структурности мышления.
Кроме того, Малышева сравнила качество музыкального образования в России и США: «Могу сказать точно, что детские музыкальные школы в России на много порядков выше, чем детское музыкальное образование в США. Здесь таких доступных музыкальных школ, как у нас, нет. Все занятия частные с преподавателем».
Ранее в июле Елена Малышева улетела из России в США, чтобы повидать живущих там сыновей. У старшего сына телеведущей Игоря двое детей, ее внуков: пятилетний Игорь и двухлетний Артур. В настоящий момент супруга работающего врачом в Нью-Йорке Игоря ждет третьего ребенка. Младший сын Малышевой Василий закончил юридическую школу.
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Звёзды , Видео , Елена Малышева
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