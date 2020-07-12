Малышева показала своего американского внука 

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала видео, на котором она играет на фортепиано со своим американским внуком Игорем. Ролик появился на странице врача в Instagram.

«Играю в четыре руки с нашим тружеником младшим внуком. Получаю огромное удовольствие», — написала Малышева.

Телеведущая также подчеркнула важность музыкального образования для детей, объяснив, что оно не только приобщает к искусству, но и учит трудолюбию, а также структурности мышления.

Кроме того, Малышева сравнила качество музыкального образования в России и США: «Могу сказать точно, что детские музыкальные школы в России на много порядков выше, чем детское музыкальное образование в США. Здесь таких доступных музыкальных школ, как у нас, нет. Все занятия частные с преподавателем».

Ранее в июле Елена Малышева улетела из России в США, чтобы повидать живущих там сыновей. У старшего сына телеведущей Игоря двое детей, ее внуков: пятилетний Игорь и двухлетний Артур. В настоящий момент супруга работающего врачом в Нью-Йорке Игоря ждет третьего ребенка. Младший сын Малышевой Василий закончил юридическую школу.