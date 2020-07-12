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Джонни Депп грозился отрезать мужское достоинство Илону Маску 

Teleprogramma.pro и ещё 1 24 минуты назад
Депп грозился отрезать мужское достоинство Маску
Фото: Teleprogramma.pro
Судебный процесс, в котором оказались замешаны звезды Голливуда, продолжается. По данным издания PageSix, Джонни Депп угрожал отрезать мужское достоинство Илона Маска, сразу после того как узнал, что у его бывшей супруги Эмбер Херд был роман на стороне. Актер не стеснялся в выражениях, а все его угрозы были зачитаны в суде в минувшую пятницу, 10 июля.
«Давайте посмотрим, хватит ли у этого моллюска храбрости, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. Я покажу ему то, чего он никогда раньше не видел, например, другую сторону его мужского достоинства, когда отрежу его»
— зачитал слова Деппа адвокат.
Публикация этих материалов вряд ли изменит ход дела, в котором на данный момент пострадавшей стороной выходит именно актер. Напомним, звезда «Пиратов Карибского моря» судится с изданием The Sun, в котором в 2018 году вышло подробное интервью с Эмбер Херд, которая обвиняла мужа в рукоприкладстве.
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Звёзды , Джонни Депп , Илон Маск
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