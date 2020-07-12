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Репутация известного бренда рушится из-за скандала с Рудковской и Дакотой 

Стелла Шмель 1 час назад
Репутация известного бренда рушится из-за Рудковской
Фото: @/rudkovskayaofficial
Репутация известного бренда под угрозой краха из-за скандала с продюсером Яной Рудковской. Речь идет о компании Louis Vuitton, занимающейся выпуском одежды и аксессуаров класса люкс.
На днях "друзья бренда" Louis Vuitton объявили "гив" в Инстаграм. Для участия требовалось подписаться на всех людей из списка и ждать удачи — организаторы обещали разыграть 10 "культовых" вещей бренда. Но не успел "гив" начаться, так тут же разразился скандал. Яна Рудковская обвинила певицу Риту Дакоту в том, что в ее подаче этот конкурс дешевит имидж бренда, так как Дакота не дотягивает по статусу, чтобы рекомендовать конкурсы от Louis Vuitton.
Напомним, по словам Дакоты, продюсер позвонила певице и "ледяным голосом" сказала, что та "снижает градус компании и выглядит дешмански". От участия в раздаче призов девушка в итоге отказалась. Пост с "гивом" Дакота удалила под напором Рудковской, но Интернет все помнит. А особенно, подписчики продюсера, которые требуют от Яны объяснений.
Рудковская отмалчивается и не комментирует ситуацию, но в комментариях Инстаграма Яны настоящая буря:
"Так и будете молчать и продолжать выставлять свои лицемерные фотки? Прокомментируйте ситуацию с LV",
— спрашивают ее.
Утром Яна опубликовала новый пост, в котором спросила, ждут ли подписчики ее розыгрыша.
"Зашкварный розыгрыш! Отстой, никто не ждёт",
— ответил один подписчик.
"После ситуации с Ритой думаю многие уже точно не ждут",
— написали ей.
Такой скандал отразился не только на отношении подписчиков к Рудковской, но и запятнал сам бренд.
Соцсети/ @lena-miro
Блогер Лена Миро также высказалась по этому поводу в своем новом посте:
"Гив — это такая акция от безысходности. Когда не ты интересна, не твои мысли, не твоя личность, а с тобой согласны остаться лишь за подарочек. Великолепные женщины сговорились вместе, чтобы поучаствовать в раздаче сумок. Спасибо, что не трусы раздают, не пижамы. Мы — друзья бренда, вопят красотки! Вот только тут у меня — сразу готовый ответ на вопрос про друзей.
Если Луи Виттон считает Регину Тодоренко и Яну Рудковскую своими друзьями, то я дружить с этим брендом попросту не смогу — рылом не вышла.
Я против насилия над женщиной в доме. Я не считаю, что нужно спрашивать себя, почему тебя бьют. Я не делю людей по уровню достатка, не сажаю детей в чулан. Не преуменьшаю возраст, не фотошоплю рожу.
В общем, совсем не соответствую никаким высоким стандартам. "
Ранее "Рамблер" писал, что Дакота рассказала, что ее унизила Рудковская и назвала "дешманской".
Видео дня. Раскрыт секрет идеального шашлыка
Женский форум 2
Звёзды , Регина Тодоренко , Рита Дакота , Louis Vuitton
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