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57-летняя Свиридова ошарашила фанатов фото в бикини 

Teleprogramma.pro 1 час назад
57-летняя Свиридова ошарашила фанатов фото в бикини
Фото: Teleprogramma.pro
57-летняя Алена Свиридова поздравила своих поклонников в Сети с Днем рыбака. И в честь этого события выставила в личном блоге селфи в полосатом мини-бикини. Образ звезда дополнила красным платком на голове, повязанным по моде в форме чалмы.
«Всех с днем рыбака! В Крыму это особенный день. Практически, как Новый год по значимости. Вот я и нарядилась по случаю праздника», — подписала она кадр.
@alenasviridova
Style действительно получился ярким и запоминающимся, однако далеко не все его оценили. Аккаунт певицы атаковали хейтеры, которые сочли, что Свиридовой пора бы прекратить демонстрировать свое тело.
«Не нравиться твое фото, вот если бы в море или как-то по теме, а то на показ! Что смотреть?» — написал в комментариях подписчик. «Не смотрите», — резонно ответила артистка. «Не идеальна, было красиво, сейчас не то», — отметился другой фолловер. «Мы не должны быть идеальными, должны быть живыми! Удачи вам!» — опять не смогла промолчать Алена. «А если просто смешно?» — не выдержал еще один. «Нужно смеяться», — парировала Свиридова.
После этого полился целый поток комментариев, на которые звезда уже прекратила отвечать.
«Почему женщины перестали стесняться?», «Уже не стоит. Не смешно», «До которого годика будут такие фото? Почему актеры стали в последнее время выкладывать подобные фото? Неужели больше нечего?» — можно увидеть в комментариях.
Впрочем, многие почитатели певицы оказались иного мнения о фото своей любимицы. «Шикарная», «Подтянутая и спортивная», «Красавица», «Мой мотиватор», — также можно увидеть в аккаунте артистки.
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