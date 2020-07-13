Пользователи Сети осудили сестру Жанны Фриске Наталью, которая выступила на свадьбе с хитом певицы.

Наталья надела платье Жанны, сделала прическу, как у нее, и спела песню "Где-то летом", которая принесла ее родственнице известность.

В 2007 году Наталья тоже пыталась покорить сцену, войдя в состав группы "Блестящие", однако через три месяца она покинула коллектив. Сейчас девушка зарабатывает на жизнь перманентным макияжем, но, судя по всему, все еще мечтает стать артисткой.

@friske_natalia

Видео с выступлением Натальи на свадьбе появилось в Instagram. Гости мероприятия остались довольны концертом, а вот пользователи Сети отнеслись к нему скептически. Многие осудили девушку за то, что она пытается копировать сестру:

«Не стыдно? Голоса нет»,

«Ей никогда не быть Жанной»,

«Неудачная копия»,

«Пусть не позорится»,