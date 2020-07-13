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«Пусть не позорится»: в Сети осудили Наталью Фриске, исполнившую хит сестры 

Мира Маркина 1 час назад
Пользователи Сети осудили сестру Жанны Фриске Наталью, которая выступила на свадьбе с хитом певицы.
Наталья надела платье Жанны, сделала прическу, как у нее, и спела песню "Где-то летом", которая принесла ее родственнице известность.
В 2007 году Наталья тоже пыталась покорить сцену, войдя в состав группы "Блестящие", однако через три месяца она покинула коллектив. Сейчас девушка зарабатывает на жизнь перманентным макияжем, но, судя по всему, все еще мечтает стать артисткой.
@friske_natalia
Видео с выступлением Натальи на свадьбе появилось в Instagram. Гости мероприятия остались довольны концертом, а вот пользователи Сети отнеслись к нему скептически. Многие осудили девушку за то, что она пытается копировать сестру:
«Не стыдно? Голоса нет»,
«Ей никогда не быть Жанной»,
«Неудачная копия»,
«Пусть не позорится»,
«Петь не умеет».
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, как Лисовец вспомнил последнюю встречу с Фриске.
Женский форум
Звёзды , Видео , Наталья Фриске , Жанна Фриске
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