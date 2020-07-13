Ковальчук блеснула шикарным телом в мини-бикини 

37-летняя Юлия Ковальчук рассказала о своем неожиданном хобби. К удивлению многих ее поклонников, певица с детства обожает рыбалку, а пристрастил ее к этому занятию папа. Олег Ковальчук, к слову, работал главным конструктором проектного института.

«Кто знает — поймет: первый глубокий вдох утренней прохлады, прозрачный стелящийся туман, абсолютное уединение и спокойствие в лодке, первая поклевка и романтические ночи в палатке со сверчками. Очень скучаю по этим временам… и с удовольствием повторю», — написала она в личном блоге.

@juliakovalchuk

В своем аккаунте Instagram звезда предстала на фото с огромной рыбой, вызвав восхищение у Василисы Володиной . «Ого, какая!» — написала она в комментариях.

Не ускользнула от взглядов фолловеров и точеная фигура Юлии. Звезда выбрала яркое мини-бикини с пестрым принтом на завязках, которые, к слову, в тренде этим летом. Об этом мы писали ранее.