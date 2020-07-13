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Ковальчук блеснула шикарным телом в мини-бикини 

Teleprogramma.pro 19 минут назад
Ковальчук блеснула шикарным телом в мини-бикини
Фото: Teleprogramma.pro
37-летняя Юлия Ковальчук рассказала о своем неожиданном хобби. К удивлению многих ее поклонников, певица с детства обожает рыбалку, а пристрастил ее к этому занятию папа. Олег Ковальчук, к слову, работал главным конструктором проектного института.
«Кто знает — поймет: первый глубокий вдох утренней прохлады, прозрачный стелящийся туман, абсолютное уединение и спокойствие в лодке, первая поклевка и романтические ночи в палатке со сверчками. Очень скучаю по этим временам… и с удовольствием повторю», — написала она в личном блоге.
@juliakovalchuk
В своем аккаунте Instagram звезда предстала на фото с огромной рыбой, вызвав восхищение у Василисы Володиной. «Ого, какая!» — написала она в комментариях.
Не ускользнула от взглядов фолловеров и точеная фигура Юлии. Звезда выбрала яркое мини-бикини с пестрым принтом на завязках, которые, к слову, в тренде этим летом. Об этом мы писали ранее.
«Просто статуэтка, Юлечка», «В отличной форме, красотка… да еще и с рыбкой!», «Тебе так идет этот купальник», «Юль, Вы красивая и фигура –огонь!», «Фигура точеная: живот, ноги, — все идеально», — прокомментировали пост почитатели звезды.
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Звёзды , Василиса Володина , Юлия Ковальчук
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