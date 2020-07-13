Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рудова поделилась соблазнительным кадром с отдыха 

Teleprogramma.pro 21 минуту назад
Рудова поделилась соблазнительным кадром с отдыха
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Наталья Рудова в Instagram поделилась красивым архивным кадром, на котором она запечатлена в соблазнительном желтом купальнике. Звезда находится на снимке около моря, которого сейчас ей очень не хватает. Как известно, границы между странами из-за пандемии закрыты, поэтому российские знаменитости не могут выехать за рубеж. Впрочем, многие нашли альтернативу и отдыхают на российских курортах.
«Погода за окном шикарная. Как же хочется пойти на море. Ну почему в Москве нет моря».
@rudovanata
«Красавица, желанная наша», «Наташа, вы просто само совершенство. Нет ни грамма лишнего веса», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Наталья Рудова стала широко известна благодаря сериалам «Универ. Новая общага» и «Татьянин день». Также всем памятна история, когда Рудову на всю страну в эфире своей программы пропесочил телеведущий Андрей Малахов. Он обвинил девушку в том, что она в свое время оказывала эскорт-услуги. Актриса высказывала свое возмущение и говорила, что это неправда.
Видео дня. Раскрыт секрет идеального шашлыка
Teleprogramma.pro: последние новости
«Оля, стоит прикрыться!»: Бузова без белья и в микрошортах блеснула «прелестями» фигуры «Оля, стоит прикрыться!»: Бузова без белья и в микрошортах блеснула «прелестями» фигуры Мария Михалкова-Кончаловская частично оголилась ради красивых кадров на ромашковом поле Мария Михалкова-Кончаловская частично оголилась ради красивых кадров на ромашковом поле «Орех не поместился»: Анна Седокова в полосатом купальнике оголила «аппетитные» бедра на пляже «Орех не поместился»: Анна Седокова в полосатом купальнике оголила «аппетитные» бедра на пляже
Женский форум
Звёзды , Наталья Рудова , Андрей Малахов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Бари Алибасова нашли необратимые нарушения мозга
У Бари Алибасова нашли необратимые нарушения мозга
Продажи вина на карантине выросли на 9%
Продажи вина на карантине выросли на 9%
38-летняя Подольская засветила пышную грудь
38-летняя Подольская засветила пышную грудь
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Кем стали наследники советских знаменитостей
10:26
Кем стали наследники советских знаменитостей
Звёзды Дети
Хитрости, переворачивающие представления о готовке
05:00
Хитрости, переворачивающие представления о готовке
Дом и сад
Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
02:46
Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
Звёзды Здоровье
Из чего на самом деле производят продукты эконом
20:03
Из чего на самом деле производят продукты эконом
Еда
Как по виду найти самые сладкие абрикосы
02:26
Как по виду найти самые сладкие абрикосы
Еда
Какие ошибки совершают женщины после секса
02:18
Какие ошибки совершают женщины после секса
Любовь
Выяснилось, почему Ефремов отказался признавать вину
00:15
Выяснилось, почему Ефремов отказался признавать вину
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение