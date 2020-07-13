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Ивлеева побаловала мужа подарком за несколько миллионов 

Мира Маркина 48 минут назад
Подарок мужу обошелся Ивлеевой в несколько миллионов
Фото: @_agentgirl_
Настя Ивлеева побаловала супруга подарком за несколько миллионов рублей.
9 июля рэпер Элджей отпраздновал 26-й день рождения. Жена музыканта, блогер и телеведущая Настя Ивлеева, порадовала в этот день возлюбленного часами из белого золота. Ювелирное изделие полностью инкрустировано бриллиантами и, как сообщает "Комсомольская правда", такой подарок обошелся Ивлеевой в 7-11 миллионов рублей.
Однако это был не единственный сюрприз. Блогер также подарила супругу набор украшений (блингов), которые любят носить рэперы. Все они сделаны из золота, бриллиантов и черного жемчуга.
Судя по всему, Элджею понравились подарки жены, ведь он тут же опубликовал их фотографии в своем Instagram:
"Жена подарила. Короче, я в шоколаде".
@sayonaraboy
@sayonaraboy
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Ивлеева устроила стрельбу на празднике и взбесила фанатов.
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