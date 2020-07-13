Свиридову пристыдили за фото в мини-бикини

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57-летняя Алена Свиридова опубликовала в своем Instagram фотографию в мини-бикини. Таким образом певица хотела поздравить фанатов с Днем рыбака:

«В Крыму это особенный день. Практически, как Новый год по значимости. Вот я и нарядилась по случаю праздника».

@alenasviridova

Звезде удалось поразить подписчиков своим образом, но не все из них отреагировали на положительно (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.):

«Не нравиться твое фото, вот если бы в море или как-то по теме, а то на показ! Что смотреть?»,

«Не идеальна, было красиво, сейчас не то»

«Почему женщины перестали стесняться?»,

«Уже не стоит. Не смешно»,

«До которого годика будут такие фото? Почему актеры стали в последнее время выкладывать подобные фото? Неужели больше нечего?».

Однако нашлись и те, кто встал на защиту певицы.

«Шикарная»,

«Подтянутая и спортивная»,

«Красавица»,

«Мой мотиватор»,

— так прокомментировали они фотографию звезды.