Свиридову пристыдили за фото в мини-бикини

57-летняя Алена Свиридова опубликовала в своем Instagram фотографию в мини-бикини. Таким образом певица хотела поздравить фанатов с Днем рыбака:
«В Крыму это особенный день. Практически, как Новый год по значимости. Вот я и нарядилась по случаю праздника».
@alenasviridova
Звезде удалось поразить подписчиков своим образом, но не все из них отреагировали на положительно (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.):
«Не нравиться твое фото, вот если бы в море или как-то по теме, а то на показ! Что смотреть?»,
«Не идеальна, было красиво, сейчас не то»
«Почему женщины перестали стесняться?»,
«Уже не стоит. Не смешно»,
«До которого годика будут такие фото? Почему актеры стали в последнее время выкладывать подобные фото? Неужели больше нечего?».
Однако нашлись и те, кто встал на защиту певицы.
«Шикарная»,
«Подтянутая и спортивная»,
«Красавица»,
«Мой мотиватор»,
— так прокомментировали они фотографию звезды.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что эффектная блондинка ловит рыбу в бикини и взрывает соцсети.