Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Было красиво, сейчас не то»: 57-летняя Свиридова взбудоражила фанатов снимком в мини-бикини 

Мира Маркина 3 часа назад
Свиридову пристыдили за фото в мини-бикини
Фото: @alenasviridova
57-летняя Алена Свиридова опубликовала в своем Instagram фотографию в мини-бикини. Таким образом певица хотела поздравить фанатов с Днем рыбака:
«В Крыму это особенный день. Практически, как Новый год по значимости. Вот я и нарядилась по случаю праздника».
@alenasviridova
Звезде удалось поразить подписчиков своим образом, но не все из них отреагировали на положительно (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.):
«Не нравиться твое фото, вот если бы в море или как-то по теме, а то на показ! Что смотреть?»,
«Не идеальна, было красиво, сейчас не то»
«Почему женщины перестали стесняться?»,
«Уже не стоит. Не смешно»,
«До которого годика будут такие фото? Почему актеры стали в последнее время выкладывать подобные фото? Неужели больше нечего?».
Однако нашлись и те, кто встал на защиту певицы.
«Шикарная»,
«Подтянутая и спортивная»,
«Красавица»,
«Мой мотиватор»,
— так прокомментировали они фотографию звезды.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что эффектная блондинка ловит рыбу в бикини и взрывает соцсети.
Видео дня. Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
Женский форум 3
Звёзды , Алена Свиридова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Совсем стыд потеряла»: Бузова показала свои прелести
«Совсем стыд потеряла»: Бузова показала свои прелести
«Ситуация отвратительная, обидная и унизительная»
«Ситуация отвратительная, обидная и унизительная»
Изнывающая от жары красотка взорвала Сеть дачными фото
Изнывающая от жары красотка взорвала Сеть дачными фото
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Продукты, которые нельзя сочетать с кефиром
02:23
Продукты, которые нельзя сочетать с кефиром
Еда Здоровье
Младший Алибасов обвинил Федосееву-Шукшину в безумии
02:58
Младший Алибасов обвинил Федосееву-Шукшину в безумии
Звёзды
Как изгнать змей с дачного участка
05:02
Как изгнать змей с дачного участка
Дом и сад
Кем стали наследники советских знаменитостей
10:26
Кем стали наследники советских знаменитостей
Звёзды Дети
Хитрости, переворачивающие представления о готовке
05:00
Хитрости, переворачивающие представления о готовке
Дом и сад
Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
02:46
Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
Звёзды Здоровье
Из чего на самом деле производят продукты эконом
20:03
Из чего на самом деле производят продукты эконом
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение