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Новая жена Макаревича выложила в соцсеть первое совместное фото 

WomanHit.ru и ещё 4 3 часа назад
Новая жена Макаревича выложила совместное фото
Фото: WomanHit.ru
Пара отдохнула в Ярославской области.
Молодая избранница Андрея Макаревича Эйнат Кляйн поделилась с подписчиками серией фотографий с отдыха в Ростове Великом. Это был первый совместный снимок с лидером «Машины времени» в ее микроблоге.
«Пока во всем мире пандемия, самолеты не летают и поезда с трудом ходят, отсидев карантин, мы выбрались в небольшое путешествие» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),
— рассказала девушка на личной странице «Инстаграма».
«Для меня красоты средней полосы — невероятная экзотика, покруче Африки, так как в России я никогда не жила и дальше Москвы, Питера и Эльбруса не путешествовала. А теперь мы спонтанно поехали в Ростов Великий и Переславль Залесский. Очень красиво. Очень величественно. Очень пасторально. Кажется, зимой должно быть еще красивее, когда у достаточно китчевой летней версии пейзажа появляется графичность, контрастность»,
— резюмировала она, отметив, что четыре месяца провела, ответственно соблюдая карантин.
Соцсети
Напомним, что Эйнат Кляйн — пятая официальная жена Макаревича. Ей сейчас 36 лет. Музыкант старшее ее на 30 лет. В декабре минувшего года они отпраздновали свадьбу в одном из самых таинственных населенных пунктов Древнего Израиля — Яффе.
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Звёзды , Молодая жена , Красивые девушки , Андрей Макаревич
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