Младший Алибасов обвинил Федосееву-Шукшину в безумии 

Смотрите видео и узнайте о новом витке скандала в семье Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Недавно Бари попал в больницу, где ему диагностировали психическое заболевание. Рядом с ним находится сын, который снял видео прямо в больнице. В ролике Алибасов-младший назвал виновных в болезни отца, в числе которых оказалась и супруга. Наследник продюсера обвинил Федосееву-Шукшину в безумии и отметил, что ею манипулируют родственники.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Ивлеева побаловала мужа подарком за несколько миллионов.