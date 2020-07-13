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Младший Алибасов обвинил Федосееву-Шукшину в безумии 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте о новом витке скандала в семье Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Недавно Бари попал в больницу, где ему диагностировали психическое заболевание. Рядом с ним находится сын, который снял видео прямо в больнице. В ролике Алибасов-младший назвал виновных в болезни отца, в числе которых оказалась и супруга. Наследник продюсера обвинил Федосееву-Шукшину в безумии и отметил, что ею манипулируют родственники.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Ивлеева побаловала мужа подарком за несколько миллионов.
Звёзды , Видео , Бари Алибасов
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