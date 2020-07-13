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«Она ничего не доводит до конца. Абсолютно»: Айза в разговоре с Собчак резко прошлась по Бузовой 

Teleprogramma.pro 24 минуты назад
Айза в разговоре с Собчак резко прошлась по Бузовой
Фото: Teleprogramma.pro
Айза на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» высказалась об Ольге Бузовой. Блогер считает, что девушка слишком доверяет своим менеджерам и из-за этого постоянно прогорает в своих бизнес-проектах.
«Она ничего не доводит до конца! Абсолютно. Берется за кучу различных проектов… Но, я считаю, что проблема не лично в ней, а в ее менеджменте. Она доверяет свою жизнь, свою карьеру людям, которые просто зарабатывают на ней деньги. Она сама не может проконтролировать ничего. По сути, она дает деньги и отпускает все на самотек. Я считаю, что лучше взять 2-3 проекта и довести их до конца, чем 23 и все их бросить на полпути»,
— сказала бывшая жена Гуфа.
Айза. YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр
Девушка уточнила, что имеет ввиду не творческие проекты Бузовой, а коммерческие — вроде ресторанов фаст-фуда и продажи бузкоинов.
Сказала Айза «пару ласковых» и про Настю Ивлееву, которая, на ее взгляд, «потеряла себя», превратившись из простой забавной девчонки в «надменную пафосную супер-селебрити».
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