Айза в разговоре с Собчак резко прошлась по Бузовой

Айза на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» высказалась об Ольге Бузовой. Блогер считает, что девушка слишком доверяет своим менеджерам и из-за этого постоянно прогорает в своих бизнес-проектах.

«Она ничего не доводит до конца! Абсолютно. Берется за кучу различных проектов… Но, я считаю, что проблема не лично в ней, а в ее менеджменте. Она доверяет свою жизнь, свою карьеру людям, которые просто зарабатывают на ней деньги. Она сама не может проконтролировать ничего. По сути, она дает деньги и отпускает все на самотек. Я считаю, что лучше взять 2-3 проекта и довести их до конца, чем 23 и все их бросить на полпути»,

— сказала бывшая жена Гуфа

Айза. YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Девушка уточнила, что имеет ввиду не творческие проекты Бузовой, а коммерческие — вроде ресторанов фаст-фуда и продажи бузкоинов.

Сказала Айза «пару ласковых» и про Настю Ивлееву, которая, на ее взгляд, «потеряла себя», превратившись из простой забавной девчонки в «надменную пафосную супер-селебрити».