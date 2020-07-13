Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анита Цой рассказала о самых страшных симптомах коронавируса 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Цой рассказала о страшных симптомах коронавируса
Фото: Lenta.ru
Певица Анита Цой рассказала о самых страшных симптомах коронавируса. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
Заразившаяся COVID-19 артистка отметила, что болезнь напоминает обычный грипп, однако «начинает тебя исследовать». По ее словам, она столкнулась с такими проявлениями вируса, как кашель, диарея, потеря обоняния, проблемы с почками, печенью, уровнем сахара в крови и давлением.
«Поэтому эти две недели болезни просто какой-то кошмар. Не понимаешь, что у тебя выстрелит завтра. Биологическое оружие!» — поделилась Цой.
Исполнительница призналась, что самым неприятным проявлением вируса была температура и ломота в теле. «В какой-то момент я потерялась во времени и пространстве. Не понимала, где я, какие надо лекарства принимать, в каком порядке. Если бы меня не забрали в больницу и не поместили под контроль, я бы сама не справилась», — сказала она и добавила, что болезнь оказывает большое влияние на психику человека.
О том, что Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом, стало известно 30 июня. Исполнительница соблюдала режим строгой самоизоляции в течение трех месяцев и необходимые меры предосторожности, но не смогла избежать заражения.
Видео дня. Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
Последние новости
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России В Москве компания чеченцев избила кричавшего «Да, я русский!» блогера В Москве компания чеченцев избила кричавшего «Да, я русский!» блогера Центробанк ответил на идею деноминации рубля Центробанк ответил на идею деноминации рубля
Женский форум
Звёзды , Другое , Анита Цой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аномальная талия модели озадачила пользователей Сети
Аномальная талия модели озадачила пользователей Сети
Цой рассказала о страшных симптомах коронавируса
Цой рассказала о страшных симптомах коронавируса
Водонаева пожаловалась на мэра российского курорта
Водонаева пожаловалась на мэра российского курорта
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Как российская певица сменила сцену на ислам
02:41
Как российская певица сменила сцену на ислам
Звёзды
Почему в тушенке находят ДНК человека
20:10
Почему в тушенке находят ДНК человека
Еда Здоровье
Рак не отпускает Александра Беляева
03:31
Рак не отпускает Александра Беляева
Звёзды Здоровье
Продукты, которые нельзя сочетать с кефиром
02:23
Продукты, которые нельзя сочетать с кефиром
Еда Здоровье
Младший Алибасов обвинил Федосееву-Шукшину в безумии
02:58
Младший Алибасов обвинил Федосееву-Шукшину в безумии
Звёзды
Как изгнать змей с дачного участка
05:02
Как изгнать змей с дачного участка
Дом и сад
Кем стали наследники советских знаменитостей
10:26
Кем стали наследники советских знаменитостей
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение