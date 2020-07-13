Ивлееву раскритиковали за маленькую грудь 

Телеведущая связывает это с резким похудением

Порой удивительно, насколько внимательными оказываются фанаты звезд. Одно дело заметить использование корректирующих фигуру и форму лица приложений для улучшения фото, но совсем другое — упрекнуть человека за то, как он изменился.

Так подписчики блога телеведущей Насти Ивлеевой удивились, почему в последнее время уменьшился размер ее груди. На удивление, девушка не стала грубить фанатам, а вполне тактично и в свойственной ей юмористической манере ответила, что причина — ее похудение на 10 килограммов.

«Открою секрет: когда ты жирная, сиськи тоже жирные. Когда ты стройная, то и сиськи стройные. Мне лично жирные сиськи не нравятся — силиконовые нравятся, а жирные нет! Я пока силиконовые не хочу, хожу со стройными. С момента, как мы с вами познакомились, я была толще на 10 кг. Вроде все логично, вопрос закрыт», — заключила блогер.

В комментариях к посту одна из поклонниц написала: «Задело, так задело». Комментарий набрал 2 с лишним тысячи лайков. Видимо, этим девушка намекнула, что блогера задели слова поклонников, иначе она бы не посвятила их словам отдельный пост.