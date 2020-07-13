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«Невыносимо сексуальная»: Водонаева показала архивные фото 

Киноафиша 58 минут назад
«Невыносимо сексуальная»
Фото: @alenavodonaeva
Звезда решила вспомнить свою юность.
Алену Водонаеву часто обвиняют в чрезмерном увлечении пластикой. Так, ей долгие годы приписывают пластику груди, однако девушка каждый раз все отрицает. В очередной раз экс-участница скандальной телестройки решила показать, что бюст ей дан от природы. Она опубликовала в своем микроблоге серию снимков, на которых показала себя и своих друзей в начале нулевых.
@alenavodonaeva
Тогда знаменитость еще жила в Тюмени, училась в университете и не собиралась на «Дом 2». На фото видно, что именно Алена выделяется среди всех девушек не только своей натуральной грудью, но и яркими нарядами и броским макияжем. Она всегда была в центре всех событий и всегда — в компании мужчин. «Моя жизнь в Тюмени при Собянине», — написала Водонаева и заметила, что тогда у нее было все: «учеба, работа, дружба и любовь».
Поклонники оценили кадры и стали расхваливать звезду.
«Как молоды мы были», «Красотка, как всегда», «Красивая», «Очень эффектная девушка», — оставили комментарии фолловеры. Нашлись и те, кто заявил, что лучше бы Водонаева «деревенские» фотографии не выкладывала. «Зря вы деревенские фотографии выставили», «Какие в России страшные мужики», «Почему брови себе не сделаете нормальные?» — решили написать недовольные подписчики.
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Звёзды , Алена Водонаева
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