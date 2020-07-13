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Альбина Джанабаева в корсете и кринолине принимает комплименты поклонников 

Passion.ru и ещё 2 13 июля 2020
Джанабаева в корсете покорила фанатов
Фото: Passion.ru
Альбина Джанабаева покорила фанатов образом «шальной императрицы».
Стройная фигура и моложавый вид позволяют Альбине Джанабаевой ставить смелые эксперименты над образом. На этот раз она примерила наряд дамы — корсет, кринолин, «выбеленный» парик.
«Выезд на ваши праздники: свадьбы, дни рождения, утренники…#дорого»,
— пошутила она.
@albinadzhanabaeva
«Королева, ну что еще сказать», «Вы очень красивая», «Царица», «Вау, вам очень идет», «Шикарно», «Я умерла от красоты», «Альбина, да вы истинная светская дама времен короля Солнце! Словно только что из Версаля», «Грядет ремейк "Шальной императрицы"», «Ого какая вы шикарная! Вам очень идет такой образ», «Так — а где король?», «За кадром, наверно, Меладзе в костюме Короля всея русской эстрады»,
— обсуждают поклонники.
Секретами поддержания фигуры Альбина Джанабаева время от времени делится в своем Instagram. Постоянные поклонники певицы отмечают, что после того, как она перестала скрывать длительную связь с Валерием Меладзе и стала его законной женой, она буквально расцвела — как внешне, так и творчески.
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Женский форум
Звёзды , Валерий Меладзе , Альбина Джанабаева
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