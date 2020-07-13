Джанабаева в корсете покорила фанатов

Стройная фигура и моложавый вид позволяют Альбине Джанабаевой ставить смелые эксперименты над образом. На этот раз она примерила наряд дамы — корсет, кринолин, «выбеленный» парик.

«Выезд на ваши праздники: свадьбы, дни рождения, утренники…#дорого»,

— пошутила она.

@albinadzhanabaeva

«Королева, ну что еще сказать», «Вы очень красивая», «Царица», «Вау, вам очень идет», «Шикарно», «Я умерла от красоты», «Альбина, да вы истинная светская дама времен короля Солнце! Словно только что из Версаля», «Грядет ремейк "Шальной императрицы"», «Ого какая вы шикарная! Вам очень идет такой образ», «Так — а где король?», «За кадром, наверно, Меладзе в костюме Короля всея русской эстрады»,

— обсуждают поклонники.