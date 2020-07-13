«Показуха?»: подруга Началовой позирует на ее могиле

Со дня смерти Юлии Началовой прошло уже больше года. Но певицу не забывают. Ее могилу называют одной из самых посещаемых на Троекуровском кладбище.

Здесь всегда лежат живые цветы, фрукты, сладости. Посещают могилу Юлии и ее друзья. Каждый из них теперь считает едва ли не своим долгом попозировать у памятника Началовой.

На днях отличилась подруга звезды Елена Метлюк, с которой Юля общалась при жизни. Девушка побывала на кладбище и сделала целую серию кадров. На одной из фотографий Метлюк смотрит в сторону, а на другой — прямо на памятник. Свежие фотографии девушка тут же выложила в Инстаграм.

— Моя жизнь разделилась на до и после. Спи спокойно, мой ангел, — написала Метлюк.

Пост с могилы певицы произвел фурор. Буквально за пару часов девушке поставили несколько сотен лайков и написали десятки комментариев. Среди тех, кого вдохновили фотографии с кладбища, оказался и Александр Панайотов , который был дружен с певицей. Он тоже поставил Метлюк «лайк».

Впрочем, не все поклонники певицы оценили фотосессию подруги на могиле Началовой. Среди восторженных комментариев есть и несколько гневных.

«Что за показуха? На кладбище! Вы … (нехороший человек — нецензурная лексика. — Прим. Sobesednik.ru). Бог вам судья».

Поклонники вспомнили, что Елена выкладывает снимки с могилы певицы регулярно — каждый раз, когда приходит на кладбище. Сама Елена нынешний скандал пока никак не комментирует. Напомним, моду на фотосессии на могиле Юлии задала светская львица Алена Кравец . Девушка пришла на кладбище в дорогой шубке и с роскошным макияжем. Снимки тут же попали в Интернет. Впрочем, испугавшись народного гнева, Кравец потом заявила, что ее подкараулили папарацци.

Кстати, вскоре на «Первом канале» покажут фильм про жизнь Юлии Началовой. Его премьера должна была состояться еще весной. Но из-за пандемии коронавируса показ отложили на неопределенное время. По нашей информации, фильм покажут уже в новом телесезоне.