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Подруга Началовой сделала фото у могилы певицы и разозлила ее поклонников 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Подруга Началовой шокировала фото у могилы певицы
Фото: globallookpress.com
Подруга Юлии Началовой Елена Метлюк разозлила пользователей Сети фото на кладбище, где похоронена певица. Она опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте.
На фото Елена Метлюк сидит с цветами около могилы Юлии Началовой.
"Моя жизнь разделилась на до и после", — подписала она.
@metlyuk_elena_m. e.room
Снимки подруги Началовой привели к скандалу в Сети. Пользователи посчитали, что нельзя так позировать на кладбище у могилы.
«Что за показуха? На кладбище!… Бог вам судья» — написали в комментариях.
Кроме того, они вспомнили, что Елена Метлюк публикует фотографии могилы певицы регулярно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Цой рассказала о страшных симптомах коронавируса.
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