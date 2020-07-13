Подруга Началовой шокировала фото у могилы певицы

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Подруга Юлии Началовой Елена Метлюк разозлила пользователей Сети фото на кладбище, где похоронена певица. Она опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте.

На фото Елена Метлюк сидит с цветами около могилы Юлии Началовой.

"Моя жизнь разделилась на до и после", — подписала она.

@metlyuk_elena_m. e.room

Снимки подруги Началовой привели к скандалу в Сети. Пользователи посчитали, что нельзя так позировать на кладбище у могилы.

«Что за показуха? На кладбище!… Бог вам судья» — написали в комментариях.

Кроме того, они вспомнили, что Елена Метлюк публикует фотографии могилы певицы регулярно.