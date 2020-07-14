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Где отдыхают российские звезды этим летом 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Текущий год выдался очень тяжелым в связи с пандемией коронавируса. Мало того, что был введен режим самоизоляции, так еще и закрыли границы. Поэтому никто не может выехать из страны.
Тем не менее, прекрасные представительницы российского шоу-бизнеса не отчаиваются. Они нашли альтернативный вариант — отдых в России. Одни отправились поближе к морю, другие предпочли реки. Есть даже те, кто из-за закрытия границ "застрял" в другой стране и сейчас наслаждаются лазурным морем на побережье Франции.
Конечно, это не совсем то, к чему привыкли российские звезды. Но в любом случае русские красавицы этим летом будут загорелыми и отдохнувшими, несмотря ни на что! "Рамблер" сделал подборку мест, где в этом году проводят солнечные деньки знаменитости.
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