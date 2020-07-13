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Российские звезды, которых разорил коронавирус 

New Magazine 19 часов назад
Российские звезды, которых разорил коронавирус
Фото: New Magazine
Из-за пандемии некоторые знаменитости терпят убытки.

Наташа Королева и Тарзан

Певица призналась, что коронавирусная пандемия больно ударила по их с Сергеем Глушко благосостоянию. Как рассказала артистка, на фоне карантина им пришлось закрыть весь свой бизнес и заведения уже не возобновят работу. Речь идет о сети салонов красоты Королевой, а также о спортзале, который она открыла совместно с мужем.

Иосиф Пригожин

«В такой ситуации в настоящее время находятся и музыканты, и танцоры, и актеры, и артисты цирка… Положение дел улучшится не раньше чем через полгода»
— говорил во время пандемии продюсер и муж певицы Валерии.
Высказывание Пригожина не осталось без внимания со стороны звезд. Сергей Шнуров в шутку предложил продюсеру помощь в стихотворной форме:
«Нет, мы не настолько близки, Но протянута рука. Посылаю вам сосиски Из «пятёрочки». Пока»
Также Иосиф добавил, кризис коснулся всех без исключения звезд шоу-бизнеса, не обойдя стороной самых популярных и востребованных. Как отметил Пригожин, даже эти ребята «сегодня практически бедствуют и проедают то, что удалось в свое время скопить».

Глюкоза

Не лучшее время пережила во время карантина и певица Глюкоза. В начале апреля стало известно, что ее киностудия терпела большие убытки. Однако, несмотря на трудности, артистка не стала жаловаться. Напротив, обанкротившаяся Глюкоза внушала себе и другим, что у нее все хорошо.

Тимати

У известного артиста, основателя музыкального лейбла Black Star есть сеть барбершопов и бургерных. Однако, как известно, во время пандемии они были закрыты. Бургерные выживали за счет лоставки на дом, однако это приносило маленькие доходы.

Татьяна Буланова

Артистка во время карантина умудрилась попасть в больницу с подозрением на инсульт. Видимо, певица сильно переживала из-за того, что гастроли и концерты были отменены. Она рассказывала, что у нее нет сбережений на «черный день» и пандемия сильно осложнила финансовую ситуацию в ее семье.
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