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Миро раскритиковала сестру Жанны Фриске 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Почему бы не срубить баблишка на покойной сестрице»
Фото: globallookpress.com
Блогер Лена Миро раскритиковала сестру певицы Жанны Фриске Наталью. Она выступила на свадьбе с песней покойной.
"Я все никак понять не могу, где же так нагрешила Жанна Фриске при жизни, что после смерти на ее имени оттаптываются даже самые близкие родственники — семья?" — написала блогер.
Сестра Фриске — мастер перманентного макияжа. Как считает Миро, чтобы заработать денег, она решила "скосплеить сестру".
"Сделала липосакцию живота, откачала жир. Завила кудри под сестру, нарядилась в платье любимого Жанной цвета и внезапно запела".
@friske_natalia
По мнению блогера, это ненормальное поведение для семьи.
"Почему бы мастеру перманентного макияжа не срубить баблишка на покойной сестрице? То отец там с деньгами мутит, то вот теперь сестрица запела. Я вполне могу понять посторонних людей, которые лили помои на голову покойной. Но вот свои — семья — разве такое нормально?".
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сети осудили Наталью Фриске, исполнившую хит сестры.
Женский форум
Звёзды , Наталья Фриске , Жанна Фриске
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