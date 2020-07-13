«Почему бы не срубить баблишка на покойной сестрице»

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"Я все никак понять не могу, где же так нагрешила Жанна Фриске при жизни, что после смерти на ее имени оттаптываются даже самые близкие родственники — семья?" — написала блогер.

Сестра Фриске — мастер перманентного макияжа. Как считает Миро, чтобы заработать денег, она решила "скосплеить сестру".

"Сделала липосакцию живота, откачала жир. Завила кудри под сестру, нарядилась в платье любимого Жанной цвета и внезапно запела".

@friske_natalia

По мнению блогера, это ненормальное поведение для семьи.