По словам продюсера, Симона может "слить" любую девушку Тимати, и он никогда не пойдет против нее.

"Если мама скажет, он брыканет Решетову и найдет еще какую-нибудь телку. Поэтому Решетову так и колбасит от претензий Симоны по поводу воспитания малыша. Она боится, что Симона заберет у нее Ратмира, как забрала Алиску у Шишковой", — заявила Олеся Сазыкина.

Она рассказала, что маме Тимати не нравится его молодая супруга, и она сразу не одобрила их отношения: