Бывший продюсер "Муз-ТВ" Олеся Сазыкина рассказала о взаимоотношениях Анастасии Решетовой с мамой Тимати Симоной. Об этом пишет "Экспресс газета".
По словам продюсера, Симона может "слить" любую девушку Тимати, и он никогда не пойдет против нее.
"Если мама скажет, он брыканет Решетову и найдет еще какую-нибудь телку. Поэтому Решетову так и колбасит от претензий Симоны по поводу воспитания малыша. Она боится, что Симона заберет у нее Ратмира, как забрала Алиску у Шишковой", — заявила Олеся Сазыкина.
Она рассказала, что маме Тимати не нравится его молодая супруга, и она сразу не одобрила их отношения:
"Симона изначально была против союза Тимати с Решетовой. Ей больше нравилась мать его дочери Алиски Аленка Шишкова. Она более презентабельная и покладистая. А Решетова, на мой взгляд, просто небольшого ума эскортница. Вместо того чтобы угодить Симоне, все время выеживалась. Мать из нее никакая".
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