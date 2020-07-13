Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продюсер высказалась про отношения Решетовой с мамой Тимати 

Анастасия Иванова 55 минут назад
«Если мама скажет, он брыканет Решетову»
Фото: @volkonskaya.reshetova
Бывший продюсер "Муз-ТВ" Олеся Сазыкина рассказала о взаимоотношениях Анастасии Решетовой с мамой Тимати Симоной. Об этом пишет "Экспресс газета".
По словам продюсера, Симона может "слить" любую девушку Тимати, и он никогда не пойдет против нее.
"Если мама скажет, он брыканет Решетову и найдет еще какую-нибудь телку. Поэтому Решетову так и колбасит от претензий Симоны по поводу воспитания малыша. Она боится, что Симона заберет у нее Ратмира, как забрала Алиску у Шишковой", — заявила Олеся Сазыкина.
Она рассказала, что маме Тимати не нравится его молодая супруга, и она сразу не одобрила их отношения:
"Симона изначально была против союза Тимати с Решетовой. Ей больше нравилась мать его дочери Алиски Аленка Шишкова. Она более презентабельная и покладистая. А Решетова, на мой взгляд, просто небольшого ума эскортница. Вместо того чтобы угодить Симоне, все время выеживалась. Мать из нее никакая".
Ранее "Рамблер" рассказывал, как Тимати закрутил роман с Собчак и шокировал всех.
Видео дня. Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
Женский форум
Звёзды , Анастасия Решетова , Олеся Сазыкина , Экспресс-газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фитнес-модель свела с ума фанатов горячими формами
Фитнес-модель свела с ума фанатов горячими формами
Нетребко оголилась на отдыхе в Турции
Нетребко оголилась на отдыхе в Турции
5 правил, соблюдение которых поможет прийти в форму
5 правил, соблюдение которых поможет прийти в форму
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Как российская певица сменила сцену на ислам
02:41
Как российская певица сменила сцену на ислам
Звёзды
Почему в тушенке находят ДНК человека
20:10
Почему в тушенке находят ДНК человека
Еда Здоровье
Рак не отпускает Александра Беляева
03:31
Рак не отпускает Александра Беляева
Звёзды Здоровье
Продукты, которые нельзя сочетать с кефиром
02:23
Продукты, которые нельзя сочетать с кефиром
Еда Здоровье
Младший Алибасов обвинил Федосееву-Шукшину в безумии
02:58
Младший Алибасов обвинил Федосееву-Шукшину в безумии
Звёзды
Назван уничтожающий холестерин продукт
01:41
Назван уничтожающий холестерин продукт
Еда
Как изгнать змей с дачного участка
05:02
Как изгнать змей с дачного участка
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение