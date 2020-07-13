Сестру Кардашьян пристыдили за откровенное фото 

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Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни подверглась критике из-за откровенной домашней фотографии. Соответствующая дискуссия появилась на сайте издания Daily Mail.

41-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» разместила в сторис своего Instagram-аккаунта снимок, на котором она позирует в бикини и соломенной шляпе. Знаменитость запечатлела себя дома, в своей гардеробной.

@kourtneykardash

Пользователи сети обругали внешний вид телезвезды и застыдили ее в комментариях.