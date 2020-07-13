Шура раскрыл секрет похудения на 28 килограммов 

Один из самых эпатажных музыкантов 90-х Шура в эфире телеканала «Санкт-Петербург „рассказал о том, как ему удалось похудеть на 28 килограммов во время режима самоизоляции.

Певец признался, что перенес операцию на желудке. В связи с этим Шура придерживался здорового питания. Во время режима самоизоляции музыкант проводил время с друзьями на даче и работал над новыми песнями. Кроме того, Шура ограничивал себя в еде. В результате ему удалось сбросить аж 28 килограммов.