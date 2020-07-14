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Самая красивая женщина в мире снялась в бикини под водой для рекламы бренда 

Lenta.ru 9 часов назад
Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в рекламной кампании новой летней коллекции популярного модного бренда Calvin Klein. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенных кадрах 23-летняя знаменитость позирует под водой, демонстрируя разные модели купальников. Например, на одном фото модель сняли в бикини оранжевого цвета с черной вставкой. На другом снимке она одета в ярко-розовый комплект с завышенной талией, а на третьем — в похожий купальный костюм черного цвета.
@bellahadid
«Иметь возможность работать в воде — это рай», — подписала Хадид пост, набравший почти 1,4 миллиона лайков.
Автором съемки выступила популярный британский фотограф Шарлотта Уэльс (Charlotte Wales), которая сотрудничала с такими изданиями, как Vogue, Dazed и New York Times.
Поклонники восхитились фотографиями супермодели в комментариях. «Лучшая модель!», «Боже, ты выглядишь идеально», «Одна из моих любимых рекламных кампаний! Горжусь тобой, детка», «Трудно поверить в то, что ты реальная», — писали они.
Ранее в июле тело Беллы Хадид на фото в бикини вдохновило поклонников. Знаменитость сняла себя с разных ракурсов в саду на территории своего дома. На ней были бикини коричневого цвета, повязанный на голову платок, золотистая подвеска и небольшие серьги.
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Женский форум 17
Звёзды , Видео , Бикини , Белла Хадид , New York Times
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