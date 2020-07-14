Сестру Фриске возмутили обвинения в пародии 

Наталья Фриске ответила на обвинения в том, что она спародировала покойную сестру. Ее слова подтвердил отец. Об этом сообщает "Ридус".

По словам сестры Жанны, она не хотела быть похожей на свою сестру, а просто выступила на свадьбе друзей.

"Отцепитесь уже от меня! Никого я не копировала. Сколько можно? Я просто выступила на свадьбе у друзей, без какого-либо умысла", — завила Наталья.

Ее слова подтвердил и отец девушек Владимир Копылов . Он рассказал, что изначально Наталья не планировала выступать на свадьбе, но не сдержалась, когда услышала песню сестры. Отец рассказал, что сестра Жанны действительно носит ее вещи, но он не видит в этом ничего плохого.