Сестру Фриске возмутили обвинения в пародии 

Наталья Фриске ответила на обвинения в том, что она спародировала покойную сестру. Ее слова подтвердил отец. Об этом сообщает "Ридус".
По словам сестры Жанны, она не хотела быть похожей на свою сестру, а просто выступила на свадьбе друзей.
"Отцепитесь уже от меня! Никого я не копировала. Сколько можно? Я просто выступила на свадьбе у друзей, без какого-либо умысла", — завила Наталья.
Ее слова подтвердил и отец девушек Владимир Копылов. Он рассказал, что изначально Наталья не планировала выступать на свадьбе, но не сдержалась, когда услышала песню сестры. Отец рассказал, что сестра Жанны действительно носит ее вещи, но он не видит в этом ничего плохого.
"Делать вокальную карьеру она не собирается и не хочет быть похожей на сестру", — сообщил Копылов "Собеседнику".
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сети осудили Наталью Фриске, исполнившую песню сестры.